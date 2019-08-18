День рождения Екатеринбурга на улицах праздновали 1,2 млн человек

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Транспорт развозил горожан до часу ночи , так что после десятиминутного салюта все желающие смогли уехать домой на автобусах , троллейбусах , трамваях и метро. Пешеходными на один день стали проспект Ленина , Малышева и некоторые прилегающие улицы.

На улицы Екатеринбурга в День города вышли 1,2 миллиона человекрассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Масштабный праздник развернулся на основных центральных улицах: сценами стали площадь 1905 годаИсторический сквер и Октябрьская площадь. Праздник обошелся городу в 30 миллионов рублей.