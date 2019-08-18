День рождения Екатеринбурга на улицах праздновали 1,2 млн человек
12:00, 18 Август 2019
Мэрия подсчитала тех, кто побывал на основных городских площадках 17 августа.
На улицы Екатеринбурга в День города вышли 1,2 миллиона человек, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Масштабный праздник развернулся на основных центральных улицах: сценами стали площадь 1905 года, Исторический сквер и Октябрьская площадь. Праздник обошелся городу в 30 миллионов рублей.
Транспорт развозил горожан до часу ночи, так что после десятиминутного салюта все желающие смогли уехать домой на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Пешеходными на один день стали проспект Ленина, Малышева и некоторые прилегающие улицы.
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