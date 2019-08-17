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Троллейбус № 13 отменили из-за строительства трамвайной линии в Пышму

11:54, 17 Август 2019
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Фото: movp.ru
На перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков начались дорожные работы.

О закрытии движения троллейбуса № 13 с 17 августа и по 5 сентября 2019 года сообщило ЕТТУ. Причиной для отмены маршрута стала реконструкция улично-дорожной сети на перекрестке Фрезеровщиков — Старых Большевиков. Здесь пройдет трамвайная линия из Екатеринбурга в Врехнюю Пышму.

С 5 августа по 20 октября перекрыт участок проспекта Космонавтов — от дома № 204 до здания № 30 по Березовой улице. С апреля и по 30 октября в Верхней Пышме закрыли для движения Успенский проспект. Причина та же — трамвайная линия, протяженность которой составит пять километров.

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Она пройдет от трамвайного кольца на Фрезеровщиков, по Шефской и выйдет на новую улицу, которая протянется параллельно проспекту Космонавтов, затем уйдет в тоннель под железной дорогой и продолжится вдоль Невьянского тракта. Планируется, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму пассажиры будут добираться за 20 минут.

Документы о строительстве трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму были подписаны в 2015 году. На пути линии оказались 17 объектов, в том числе дом, где раньше располагалась мечеть «Рахмат». Четыре года потребовалось, чтобы изъять земли для строительства линии. Стоимость строительства более двух миллиардов рублей.


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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, Транспортная реформа, перекрытия, строительные работы, троллейбус, Екатеринбург, Верхняя Пышма , трамвай
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