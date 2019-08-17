Троллейбус № 13 отменили из-за строительства трамвайной линии в Пышму

О закрытии движения троллейбуса № 13 с 17 августа и по 5 сентября 2019 года сообщило ЕТТУ. Причиной для отмены маршрута стала реконструкция улично-дорожной сети на перекрестке Фрезеровщиков — Старых Большевиков. Здесь пройдет трамвайная линия из Екатеринбурга в Врехнюю Пышму.

С 5 августа по 20 октября перекрыт участок проспекта Космонавтов — от дома № 204 до здания № 30 по Березовой улице. С апреля и по 30 октября в Верхней Пышме закрыли для движения Успенский проспект. Причина та же — трамвайная линия, протяженность которой составит пять километров.