Денис и Инна Курочкины выиграли квартиру в День города
Екатеринбург 17 августа отмечает День города. В 10:00 празднование началось с гонки на лыжероллерах. В 11:00 у здания городской администрации был поднят флаг.
В течение дня на десятках площадках будут проходит концерты, соревнования, выставки цветов и кошек, музыкальные, танцевальные и театральные фестивали. Перед жителями Екатеринбурга и гостями уральской столицы выступят «Чайф» (группа впервые за многие годы стала хэдлайнером Дня города), Олег Терновой (артист лейбла Black Star) — на площади 1905 года, Тима Белорусских — в микрорайоне Академический.
Одним из самых интересных событий празднования уже много лет является «Городская свадьба». Молодожены, решившие зарегистрировать брак в День города, получают шанс выиграть однокомнатную квартиру.
Мы соблюдаем одну хорошую городскую традицию. В День города отдаем дань семье. Основа города это люди, а основа людей — это семья. И мне хочется пожелать ребятам терпения, ответственности, иногда мужества, иногда мудрости. А в целом город будет прирастят семьями и детьми. И это основа развития Екатеринбурга.
В этом году квартиру молодоженам представила группа компаний «ТЭН». 21 пара вышла на главную сцену. «Мисс Екатеринбург-2019» Виктория Вершинина вынесла 21 коробочку для обручальных колец, в одной из которых — заветная золотая монета, символизирующая квартиру. Молодожены сделали свой выбор и одновременно открыли коробочки. Победители стали известны сразу — Ирина Курочкина (единственная из невест в мини-платье), запрыгала от счастья. «У Инны рука счастливая», — сказал Денис. «У меня было предчувствие, что это произойдет», — добавила девушка. Молодые люди учились в УрФУ, на строительном факультете. Денис — екатеринбуржец, член КПРФ и экс-лидер свердловского обкома комсомола. Инна родилась в Новоуральске, но, как она сказала, «с шести лет мечтала жить в Екатеринбурге» и «теперь у нее будет прописка».
Фото: трансляция «Студия 41»