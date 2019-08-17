Денис и Инна Курочкины выиграли квартиру в День города

Екатеринбург 17 августа отмечает День города. В 10:00 празднование началось с гонки на лыжероллерах. В 11:00 у здания городской администрации был поднят флаг.

В течение дня на десятках площадках будут проходит концерты, соревнования, выставки цветов и кошек, музыкальные, танцевальные и театральные фестивали. Перед жителями Екатеринбурга и гостями уральской столицы выступят «Чайф» (группа впервые за многие годы стала хэдлайнером Дня города), Олег Терновой (артист лейбла Black Star) — на площади 1905 года, Тима Белорусских — в микрорайоне Академический.



Одним из самых интересных событий празднования уже много лет является «Городская свадьба». Молодожены, решившие зарегистрировать брак в День города, получают шанс выиграть однокомнатную квартиру.



