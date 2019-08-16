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В Екатеринбурге открыли самокатошеринг

11:04, 16 Август 2019
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Фото: pixabay
Взять транспорт на прокат можно на Малышева, 124.

Первый самокатошеринг появился в Екатеринбурге. В сервисе Samocat Sharing, который открылся на Малышева, 124, доступны 11 самокатов. Чтобы арендовать двухколесный транспорт, нужно скачать одноименное приложение, зарегистрироваться, оплатить поездку и просканировать QR-код самоката. После катания транспорт нужно вернуть обратно на Малышева.

Тарифы за пользование механическим и электрическим самокатами отличаются. Первый стоит 2,7 рубля в минуту (162 рубля в час), второй — четыре рубля (240 рублей). На странице Samocat Sharing во «Вконтакте» создатели сервиса предлагают клиентам прокатиться на модели Kleefer Pure-180 с двумя тормозами. Самокат выдерживает вес в 100 килограммов.

Неделю назад в Екатеринбурге запустили велошеринг Lucky Bike. Жители города могут арендовать велосипед для поездок по городу, а после оставить его на одной из разрешенных парковок. Сейчас в городе есть 32 таких велосипеда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, самокатошеринг, велошеринг, самокат, Свердловская область , Екатеринбург
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