В Екатеринбурге открыли самокатошеринг

Первый самокатошеринг появился в Екатеринбурге. В сервисе Samocat Sharing, который открылся на Малышева, 124, доступны 11 самокатов. Чтобы арендовать двухколесный транспорт, нужно скачать одноименное приложение, зарегистрироваться, оплатить поездку и просканировать QR-код самоката. После катания транспорт нужно вернуть обратно на Малышева.

Тарифы за пользование механическим и электрическим самокатами отличаются. Первый стоит 2,7 рубля в минуту (162 рубля в час), второй — четыре рубля (240 рублей). На странице Samocat Sharing во «Вконтакте» создатели сервиса предлагают клиентам прокатиться на модели Kleefer Pure-180 с двумя тормозами. Самокат выдерживает вес в 100 килограммов.

Неделю назад в Екатеринбурге запустили велошеринг Lucky Bike. Жители города могут арендовать велосипед для поездок по городу, а после оставить его на одной из разрешенных парковок. Сейчас в городе есть 32 таких велосипеда.