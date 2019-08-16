В Екатеринбурге будут пасмурные, но теплые выходные

Пасмурные, но теплые выходные ждут Екатеринбург. Поэтому любителям прогулок сказочно повезет. Можно будет отдыхать и не бояться, что вы замерзнете, ведь температура воздуха поднимется выше +20 градусов Цельсия. В пятницу, 16 августа, столбик термометра покажет +25. В небе обещают облачно с прояснениями без осадков. Западный ветер подует со скоростью два метра в секунду. Такая же скорость ветра окажется и в субботу, воскресенье. Только завтра, 17 августа, направление сменится на юго-западное.

Суббота окажется самым теплым из двух выходных. В ночь на завтра температура воздуха опустится до +16, но днем поднимется до +27. Небо затянет тучами, может пройти небольшой дождь. В воскресенье, 18 августа, днем будет на три градуса холоднее, пишут на сайте Гидрометцентра. И тоже возможен дождь. В общем, гуляйте, пока погода позволяет, но не забывайте про зонты и дождевики.