В День города транспорт будет ждать екатеринбуржцев до часу ночи

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, где будет накапливаться транспорт — помните , что в День города также будут масштабные перекрытия , о которых мы подробно писали ЕТВ отметил на карте местагде будет накапливаться транспорт — помнитечто в День города также будут масштабные перекрытияо которых мы подробно писали здесь





Точки накопления указаны синими кружками , а перекрытие улиц с 19:00 — зелеными линиями. Карта интерактивная , чтобы узнать точный адрес — тапните по кружку.

Каждый год в День города мэрия делает щедрый подарок жителям и продлевает работу общественного транспорта до часу ночи. В этот раз будет так же. До глубокой ночи будут ездить муниципальные автобусытрамваитроллейбусы и работать метрополитен. Заставить работать частников мэрия не можетнокак показывает практикакоммерческие перевозчики не упускают возможности заработать и тоже выходят на маршруты.