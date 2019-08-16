В День города транспорт будет ждать екатеринбуржцев до часу ночи
17:26, 16 Август 2019
Мэрия продлила работу автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.
Каждый год в День города мэрия делает щедрый подарок жителям и продлевает работу общественного транспорта до часу ночи. В этот раз будет так же. До глубокой ночи будут ездить муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы и работать метрополитен. Заставить работать частников мэрия не может, но, как показывает практика, коммерческие перевозчики не упускают возможности заработать и тоже выходят на маршруты.
ЕТВ отметил на карте места, где будет накапливаться транспорт — помните, что в День города также будут масштабные перекрытия, о которых мы подробно писали здесь.
Точки накопления указаны синими кружками, а перекрытие улиц с 19:00 — зелеными линиями. Карта интерактивная, чтобы узнать точный адрес — тапните по кружку.
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