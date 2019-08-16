В центре Екатеринбурга появилась первая «умная» остановка
15:15, 16 Август 2019
Мэрия поставила павильон на «Площади труда» у Главпочтамта.
Спустя несколько месяцев без остановки около Главпочтамта поставили новую. И «умную»: сейчас пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться сенсорным экраном — посмотреть карту города или последние новости с сайта мэрии. Также прямо в остановку встроено информационное табло, которое показывает, через какое время подъедет нужный автобус. А на остановке напротив установили гаджет Timilink, с которого можно позвонить, выйти в интернет и сделать селфи.
«Остановка имеет защиту от вандалов, два табло, одно сенсорное, другое — нет, а также слоты для зарядки телефона. Это начальная комплектация, администрация Екатеринбурга будет смотреть, как относятся к новшеству жители города и какова она в эксплуатации. Мы готовы поставить сколько угодно остановок в какой угодно комплектации», — рассказал ЕТВ представитель производителя DiMedia Вадим Попов. Компания базируется в Тюмени и уже делала крупные поставки остановок — в Саранск перед ЧМ-2018.
«Остановка имеет защиту от вандалов, два табло, одно сенсорное, другое — нет, а также слоты для зарядки телефона. Это начальная комплектация, администрация Екатеринбурга будет смотреть, как относятся к новшеству жители города и какова она в эксплуатации. Мы готовы поставить сколько угодно остановок в какой угодно комплектации», — рассказал ЕТВ представитель производителя DiMedia Вадим Попов. Компания базируется в Тюмени и уже делала крупные поставки остановок — в Саранск перед ЧМ-2018.
Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
Такая остановка стоит порядка 400-500 тысяч рублей. Дальнейших планов по покупке других «умных» павильонов пока нет, до зимы мэрия будет разбираться, нужны ли они городу.
Информационное табло, которое появилось на остановке у Главпочтамта еще в 2017 году, мэрия перенесла на другую остановку. На какую — пока неизвестно.
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