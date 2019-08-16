В центре Екатеринбурга появилась первая «умная» остановка

Спустя несколько месяцев без остановки около Главпочтамта поставили новую. И « умную»: сейчас пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться сенсорным экраном — посмотреть карту города или последние новости с сайта мэрии. Также прямо в остановку встроено информационное табло , которое показывает , через какое время подъедет нужный автобус. А на остановке напротив установили гаджет Timilink, с которого можно позвонить , выйти в интернет и сделать селфи.



« Остановка имеет защиту от вандалов , два табло , одно сенсорное , другое — нет , а также слоты для зарядки телефона. Это начальная комплектация , администрация Екатеринбурга будет смотреть , как относятся к новшеству жители города и какова она в эксплуатации. Мы готовы поставить сколько угодно остановок в какой угодно комплектации», — рассказал ЕТВ представитель производителя DiMedia Вадим Попов. Компания базируется в Тюмени и уже делала крупные поставки остановок — в Саранск перед ЧМ-2018.



