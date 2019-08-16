Развязку на Объездной дороге станут закрывать по ночам

Дорогу на пересечении Объездной с улицей Серафимы Дерябиной будут закрывать на ночь. До 30 сентября 2019 года екатеринбуржцы не смогут ездить по участку с 22:00 до 06:00 кроме ночей с четверга на пятницу, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы. Там продолжают строить двухуровневую транспортную развязку. Ранее же говорили, что отрезок по направлению из Академического в центр, наоборот, откроют с 20 августа.

Кроме того, с 17 августа по 5 сентября из-за реконструкции дороги и ремонта трамвайной линии закроют перекресток Фрезеровщиков — Старых Большевиков. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вы могли заранее спланировать свой путь: