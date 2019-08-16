Мост у «Калины» открыли на две недели раньше
14:39, 16 Август 2019
В воскресенье, 18 августа, будут доступны все полосы движения на путепроводе по Смазчиков.
Мост у «Калины», который ремонтировали с начала лета, открыли. Работы на путепроводе завершили на две недели раньше. Через два дня, 18 августа, для горожан обещают открыть и мост на Смазчиков, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Кроме того, неделю назад повезло жителям ЖБИ. Малышевский мост, из-за ремонта которого скапливались большие пробки, тоже сдали. Больше жителям отделенного района не придется нервничать, когда они будут добираться до центра. Еще немного осталось потерпеть екатеринбуржцам, которые ездят по мосту на Щербакова. Там новый асфальт появится к сентябрю. Кроме того, сейчас ремонтируют путепровод на Шевченко.
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