У спорткомплекса «Динамо» устанавливают новые ворота

Рабочие начали устанавливать новые ворота у спорткомплекса «Динамо». Старые ограждения сняли еще в начале июля, потому что они были в аварийном состоянии. Такие ворота были небезопасны для людей и машин, которые паркуют рядом. Сегодня, 15 августа, должны установить новые ворота для проезда автомобилей, а слева и справа от них, возможно, чуть позже калитки для прохода горожан.

Ограждения у «Динамо» разрешили демонтировать, потому что они не относятся к памятникам архитектуры в отличие от самого здания, выполненного в виде кораблика.