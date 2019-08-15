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У спорткомплекса «Динамо» устанавливают новые ворота

11:39, 15 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Сегодня рабочие сделают въезд для машин, чуть позже – калитки для людей.

Рабочие начали устанавливать новые ворота у спорткомплекса «Динамо». Старые ограждения сняли еще в начале июля, потому что они были в аварийном состоянии. Такие ворота были небезопасны для людей и машин, которые паркуют рядом. Сегодня, 15 августа, должны установить новые ворота для проезда автомобилей, а слева и справа от них, возможно, чуть позже калитки для прохода горожан.

Ограждения у «Динамо» разрешили демонтировать, потому что они не относятся к памятникам архитектуры в отличие от самого здания, выполненного в виде кораблика.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы.

Видео: ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , спорткомплекс "Динамо", ворота, ограждения
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