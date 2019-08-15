Сквер у Драмтеатра нашел свою правду в Лиле Брик

Сквер у Драмтеатра снова украсили граффити. Старую надпись на черной стене «Правда в силе?» переделали в «Правду в Лиле» и справа от нее нарисовали портрет Владимира Маяковского. «Стена на драме потихоньку оживает. Сегодня ночью ее снова дополнили. На этот раз правда в Лиле Брик», — написали в Telegram-канале Street Art Hunters. Авторы композиции — команда «Чижики».

Ранее художники партизанского фестиваля «Карт-Бланш» сделали у Драмтеатра на лестнице у Исети надпись «Протест», напомнив о противостоянии сторонников храма святой Екатерины и защитников парка. Позднее художник Rino Ink нарисовал у Драмтеатра патриарха Кирилла в рясе из долларов.