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Сквер у Драмтеатра нашел свою правду в Лиле Брик

12:40, 15 Август 2019
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Фото: Street Art Hunters
Художники нарисовали в парке портрет Маяковского.

Сквер у Драмтеатра снова украсили граффити. Старую надпись на черной стене «Правда в силе?» переделали в «Правду в Лиле» и справа от нее нарисовали портрет Владимира Маяковского. «Стена на драме потихоньку оживает. Сегодня ночью ее снова дополнили. На этот раз правда в Лиле Брик», — написали в Telegram-канале Street Art Hunters. Авторы композиции — команда «Чижики».

Ранее художники партизанского фестиваля «Карт-Бланш» сделали у Драмтеатра на лестнице у Исети надпись «Протест», напомнив о противостоянии сторонников храма святой Екатерины и защитников парка. Позднее художник Rino Ink нарисовал у Драмтеатра патриарха Кирилла в рясе из долларов.

Обделенный
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, надпись, портрет, граффити, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург
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