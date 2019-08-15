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Опрессовки — все! Екатеринбургу вернули горячую воду

10:57, 15 Август 2019
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Фото: pixabay
Проводить испытания труб в этом году больше не будут. Повреждения обнаружили на 16 улицах.

Третий этап опрессовок, которые проходили в Екатеринбурге с 12 по 15 августа, закончился. Еще одного запланированного отключения горячей воды в этом году не будет. Можете выдохнуть. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, в уральской столице повреждения труб зафиксировали на 16 улицах: Серафимы Дерябиной, Решетникова, Посадской, Куйбышева, переулке Трамвайном, Сиреневом бульваре, Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Волгоградской, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуйской, Бакинских Комиссаров и Красноармейской.

Вода разлилась на асфальте по Куйбышева, Сиреневому бульвару и переулку Трамвайному. Из-за этого пострадали два автомобиля. В одном жилом доме разбились окна. Ущерб обещают возместить. Ремонтные бригады ЕТК уже устраняют повреждения труб.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы, и рассказывает, что будет теперь.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ЕТК, горячая вода, вода, опрессовки, Екатеринбург
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