Опрессовки — все! Екатеринбургу вернули горячую воду

Третий этап опрессовок, которые проходили в Екатеринбурге с 12 по 15 августа, закончился. Еще одного запланированного отключения горячей воды в этом году не будет. Можете выдохнуть. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, в уральской столице повреждения труб зафиксировали на 16 улицах: Серафимы Дерябиной, Решетникова, Посадской, Куйбышева, переулке Трамвайном, Сиреневом бульваре, Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Волгоградской, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуйской, Бакинских Комиссаров и Красноармейской.

Вода разлилась на асфальте по Куйбышева, Сиреневому бульвару и переулку Трамвайному. Из-за этого пострадали два автомобиля. В одном жилом доме разбились окна. Ущерб обещают возместить. Ремонтные бригады ЕТК уже устраняют повреждения труб.