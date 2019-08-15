На «Геологической» в час пик застряли десятки пассажиров

На станции «Геологическая» екатеринбургского метрополитена с 17:45 пассажиры не могли уехать в сторону центра. «Уже десять минут нет поезда. И это в час пик, — сообщают читатели ЕТВ. — Составы в сторону „Чкаловской“ идут, обратно нет».

Через 15 минут десяткам пассажирам, собравшимся в подземке, объявили, что «поезд проследует без остановки». Вышедшие из вагонов поезда, который, наконец-то, доехал до «Чкаловской» говорили, что «вагон „кидало“ туда сюда».