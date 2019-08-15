На «Геологической» в час пик застряли десятки пассажиров
18:33, 15 Август 2019
Поезд сначала задержался, а потом проследовал мимо станции без остановки.
На станции «Геологическая» екатеринбургского метрополитена с 17:45 пассажиры не могли уехать в сторону центра. «Уже десять минут нет поезда. И это в час пик, — сообщают читатели ЕТВ. — Составы в сторону „Чкаловской“ идут, обратно нет».
Через 15 минут десяткам пассажирам, собравшимся в подземке, объявили, что «поезд проследует без остановки». Вышедшие из вагонов поезда, который, наконец-то, доехал до «Чкаловской» говорили, что «вагон „кидало“ туда сюда».
Обделенный
Подарки Екатеринбургу на 296 лет.
Видео: ЕТВ
Новое и интересное
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Полезняк
Будущее наступило, но не без сбоев.
Сумма мнений Σ
День города — 2019
На сцене
Страна Картония