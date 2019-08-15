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На «Геологической» в час пик застряли десятки пассажиров

18:33, 15 Август 2019
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Фото: читатели ЕТВ
Поезд сначала задержался, а потом проследовал мимо станции без остановки.

На станции «Геологическая» екатеринбургского метрополитена с 17:45 пассажиры не могли уехать в сторону центра. «Уже десять минут нет поезда. И это в час пик, — сообщают читатели ЕТВ. — Составы в сторону Чкаловской“ идут, обратно нет».

Через 15 минут десяткам пассажирам, собравшимся в подземке, объявили, что «поезд проследует без остановки». Вышедшие из вагонов поезда, который, наконец-то, доехал до «Чкаловской» говорили, что «вагон кидало“ туда сюда».

Обделенный
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Видео: ЕТВ

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, Геологическая, Екатеринбург, метро, метро Екатеринбург
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