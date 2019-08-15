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День города отпразднуют без обновленной набережной Исети

13:57, 15 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Участок от Малышева до Куйбышева сдадут только осенью.

Открытие набережной Исети от Малышева до Куйбышева, которую обещали закончить ко Дню города, перенесли на осень. И это несмотря на то, что ремонт тянется с 2017 года. Подрядчик не успевает завершить работы раньше, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы. Зато чиновники собираются открыть обновленную набережную в торжественной обстановке.

Кроме того, осенью откроют и сквер за Оперным театром, который накануне вместе с Общероссийским народным фронтом проинспектировали представители мэрии Алексей Бубнов и Тамара Благодаткова. Эксперт свердловского ОНФ Игорь Русинов отметил, что рабочие не успеют завершить объекты за пару дней, и екатеринбуржцам придется потерпеть до конца сентября. Подрядчик разложил у Оперного театра на проспекте Ленина строительный мусор, поэтому у проверяющих возник вопрос, как будут ходить толпы празднующих горожан в субботу, 17 августа?

Напомним, в марте вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов уверял, что к августу завершат и набережную от Малышева до Куйбышева, и сквер за Оперным театром. Такую задачу поставил своим подчиненным Александр Высокинский. Но что-то пошло не так, и про готовый парк и набережную говорить перестали.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы, и рассказывает, что будет сейчас.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, Ремонт, набережная Исети, Свердловская область , Екатеринбург
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