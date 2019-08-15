«Будьте аккуратны на дорогах»: Екатеринбург окутал густой туман
08:50, 15 Август 2019
Из-за природного явления в Кольцово не смогли сесть и улететь несколько рейсов.
Екатеринбург накрыло сильным туманом. В Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов: это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. Им пришлось отправиться на запасной аэродром в Тюмень, рассказали в пресс-службе Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживается вылет шести лайнеров.
Свердловская Госавтоинспекция попросила водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах из-за тумана. Им советуют соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями, а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам рекомендуется не перебегать проезжую часть и следить за детьми.
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