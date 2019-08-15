«Будьте аккуратны на дорогах»: Екатеринбург окутал густой туман

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Свердловская Госавтоинспекция попросила водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах из-за тумана. Им советуют соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями , а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам рекомендуется не перебегать проезжую часть и следить за детьми.

Екатеринбург накрыло сильным туманом. В Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов: это рейс DP-339 из СочиU6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. Им пришлось отправиться на запасной аэродром в Тюменьрассказали в пресс-службе Кольцово. По данным онлайн-табло аэропортасейчас задерживается вылет шести лайнеров.