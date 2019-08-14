«Всюду строительный мусор»: ОНФ и мэрия проверили сквер за Оперным
17:54, 14 Август 2019
Зам Высокинского остался недоволен тем, как медленно подрядчик работает на объекте.
Мэрия и ОНФ возмутились тем, как медленно ремонтируют сквер за Оперным театром. Сегодня, 14 августа, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Русинов, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и глава профильного комитета Тамара Благодаткова приехали на объект и увидели, что до завершения ремонта ему еще далеко.
Сейчас там до сих пор даже не начали класть гранит и мрамор, цветники пустуют, в них нет даже грунта, а многочисленные фонари все еще стоят разбитыми (ЕТВ писал об этом еще в середине июля). Срок сдачи этого объекта — 30 сентября, и подрядчик, скорее всего, успеет закончить работы к этому времени, но есть нюанс. Оперный театр находится на центральном проспекте Ленина, и в субботу, 17 августа, в День города там будут ходить толпы празднующих. «А у подрядчика прямо на проспекте Ленина лежит строительный мусор», — отметил Игорь Русинов. Подрядчик же оправдывается тем, что у него возникли проблемы с количеством гранита и мрамора.
В начале у Оперного театра ожидается большое мероприятие, на которое соберутся горожане. И мусор будет им мешать.
По словам Русинова, представители мэрии, Алексей Бубнов и Тамара Благодаткова, поговорили с подрядчиком и потребовали заняться другими работами, если нет гранита и мрамора.
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