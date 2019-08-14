«Всюду строительный мусор»: ОНФ и мэрия проверили сквер за Оперным

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, цветники пустуют , в них нет даже грунта , а многочисленные фонари все еще стоят разбитыми ( ЕТВ писал , и подрядчик , скорее всего , успеет закончить работы к этому времени , но есть нюанс. Оперный театр находится на центральном проспекте Ленина , и в субботу , 17 августа , в День города там будут ходить толпы празднующих. « А у подрядчика прямо на проспекте Ленина лежит строительный мусор», — отметил Игорь Русинов. Подрядчик же оправдывается тем , что у него возникли проблемы с количеством гранита и мрамора. Сейчас там до сих пор даже не начали класть гранит и мраморцветники пустуютв них нет даже грунтаа многочисленные фонари все еще стоят разбитымиЕТВ писал об этом еще в середине июля). Срок сдачи этого объекта — 30 сентябряи подрядчикскорее всегоуспеет закончить работы к этому временино есть нюанс. Оперный театр находится на центральном проспекте Ленинаи в субботу17 августав День города там будут ходить толпы празднующих.», — отметил Игорь Русинов. Подрядчик же оправдывается темчто у него возникли проблемы с количеством гранита и мрамора.





В начале у Оперного театра ожидается большое мероприятие , на которое соберутся горожане. И мусор будет им мешать.





По словам Русинова , представители мэрии , Алексей Бубнов и Тамара Благодаткова , поговорили с подрядчиком и потребовали заняться другими работами , если нет гранита и мрамора.

Мэрия и ОНФ возмутились темкак медленно ремонтируют сквер за Оперным театром. Сегодня14 августаэксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Русиноввице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и глава профильного комитета Тамара Благодаткова приехали на объект и увиделичто до завершения ремонта ему еще далеко.