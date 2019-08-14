В Екатеринбурге запретят парковаться на улице Плотников
09:11, 14 Август 2019
С 1 сентября у школы №63 нельзя будет оставлять автомобиль.
На улице Плотников около школы № 63 сделают знак «Остановка запрещена» и табличку под ним «Работает эвакуатор». Парковаться на этом участке запретят с 1 сентября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Как и в остальных случаях, установку знака комментируют, как необходимость для безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дороги. ЕТВ отметил участок, где запретят оставлять машины, на карте:
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