В Екатеринбурге запретят парковаться на улице Плотников

На улице Плотников около школы № 63 сделают знак «Остановка запрещена» и табличку под ним «Работает эвакуатор». Парковаться на этом участке запретят с 1 сентября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как и в остальных случаях, установку знака комментируют, как необходимость для безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дороги. ЕТВ отметил участок, где запретят оставлять машины, на карте: