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В Екатеринбурге запретят парковаться на улице Плотников

09:11, 14 Август 2019
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Фото: ЕТВ
С 1 сентября у школы №63 нельзя будет оставлять автомобиль.

На улице Плотников около школы № 63 сделают знак «Остановка запрещена» и табличку под ним «Работает эвакуатор». Парковаться на этом участке запретят с 1 сентября, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как и в остальных случаях, установку знака комментируют, как необходимость для безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дороги. ЕТВ отметил участок, где запретят оставлять машины, на карте:

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Ранее знак «Остановка запрещена» установили еще на четырех улицах.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, остановка запрещена, парковки, Свердловская область , Екатеринбург
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