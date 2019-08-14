В Екатеринбурге за 73 миллиона продают памятник архитектуры

На улице Малышева, 2е в Екатеринбурга продают «дом-улитку». Несколько месяцев назад здание признали памятником архитектуры. Его готовы продать за 73 миллиона.

«Дом-улитка» представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. «Идеально подойдет для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра», — говорится в объявлении на сайте n1.ru. Здание построено в 1934 году по проекту архитектора Сергея Захарова. Продажей занимается «Атомстройкомплекс». «Дом-улитка» является объектом конструктивизма. ЕТВ рассказывал, почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.