Урбанисты вынудили мэрию отказаться от ремонта проспекта Ленина
14:14, 14 Август 2019
Прокуратура переадресовала жалобу Екатерины Петровой Счетной палате. Та согласилась с выводами общественницы и отменила контракт.
Мэрия Екатеринбурга отказалась от ремонта проспекта Ленина в районе Оперного театра. Этого решения добивалась общественница Екатерина Петрова. По ее словам, участок Ленина от Карла Либкнехта до Луначарского находился в нормальном состоянии, и ремонт не требовался.
Счетная палата согласилась со словами Екатериной Петровой: в июне прошла встреча, на которой решили исключить участок из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет. «На сэкономленные 10-15 миллионом на этом объекте предлагаю мэрии быстренько провести закупку на ремонт какой-нибудь дороги, которая действительно в этом нуждается», — написала Петрова на Facebook.
Общественник Алексей Беззуб неоднократно критиковал политику мэрии Екатеринбурга в ремонте дорог. «Мэрия отыгрывает конкурсы на одни и те же участки каждые четыре года — сразу после того, как истекает гарантийный срок предыдущего ремонта. Хотя косяки видно сразу, но работа с подрядчиками не ведется. А их нужно заставлять переделывать», — сказал он разговоре с ЕТВ.
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