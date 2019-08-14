Урбанисты вынудили мэрию отказаться от ремонта проспекта Ленина

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Счетная палата согласилась со словами Екатериной Петровой: в июне прошла встреча , на которой решили исключить участок из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет. « На сэкономленные 10-15 миллионом на этом объекте предлагаю мэрии быстренько провести закупку на ремонт какой-нибудь дороги , которая действительно в этом нуждается», — написала Петрова на Facebook.





« Мэрия отыгрывает конкурсы на одни и те же участки каждые четыре года — сразу после того , как истекает гарантийный срок предыдущего ремонта. Хотя косяки видно сразу , но работа с подрядчиками не ведется. А их нужно заставлять переделывать», — Общественник Алексей Беззуб неоднократно критиковал политику мэрии Екатеринбурга в ремонте дорог., — сказал он разговоре с ЕТВ.

Мэрия Екатеринбурга отказалась от ремонта проспекта Ленина в районе Оперного театра. Этого решения добивалась общественница Екатерина Петрова. По ее словамучасток Ленина от Карла Либкнехта до Луначарского находился в нормальном состояниии ремонт не требовался.