На пересечении улиц Космонавтов и Войкова убрали левый поворот

На перекрестке улиц Войкова и Космонавтов запретили левый поворот. В комитете по транспорту рассказали, что получили письмо из ГИБДД о высокой аварийности на данном участке и рекомендацию закрыть левые повороты. Теперь с Войкова можно повернуть только направо.

24 июля здесь произошла серьезная авария: женщина на Lada Priora выезжала на Космонавтов с Войкова и не заметила BMW, которая врезалась ей в бок.