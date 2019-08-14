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На пересечении улиц Космонавтов и Войкова убрали левый поворот

13:37, 14 Август 2019
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Фото: pixabay
ГИБДД попросила мэрию избавиться от знака, потому что из-за него было много аварий.

На перекрестке улиц Войкова и Космонавтов запретили левый поворот. В комитете по транспорту рассказали, что получили письмо из ГИБДД о высокой аварийности на данном участке и рекомендацию закрыть левые повороты. Теперь с Войкова можно повернуть только направо.

24 июля здесь произошла серьезная авария: женщина на Lada Priora выезжала на Космонавтов с Войкова и не заметила BMW, которая врезалась ей в бок.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, дороги, знаки, левый поворот, Екатеринбург
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