В Екатеринбурге на Куйбышева забил коммунальный гейзер

Третий этап опрессовок дал о себе знать. На Куйбышева, 108 в ночь на 13 августа появился коммунальный фонтан. Вода забила из-под земли, потому что 350-миллиметровая труба не выдержала нагрузку. Коммунальщики быстро перекрыли воду, но фонтан успел выбить стекла в квартирах и повредить автомобиль.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, все объекты застраховали на случай повреждений, ведь во время опрессовок горячая вода может разлиться по асфальту. В пресс-службе добавили, существует более безопасная диагностика магистралей. Например, с помощью роботов. Но робот может только определить трещину стенки трубы. А повреждение будет более заметно только при разрушающем контроле. И тогда его можно оперативно устранить.