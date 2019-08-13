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В Екатеринбурге на Куйбышева забил коммунальный гейзер

10:46, 13 Август 2019
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Фото: pixabay
Магистраль у дома №108 не выдержала испытаний.

Третий этап опрессовок дал о себе знать. На Куйбышева, 108 в ночь на 13 августа появился коммунальный фонтан. Вода забила из-под земли, потому что 350-миллиметровая труба не выдержала нагрузку. Коммунальщики быстро перекрыли воду, но фонтан успел выбить стекла в квартирах и повредить автомобиль.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, все объекты застраховали на случай повреждений, ведь во время опрессовок горячая вода может разлиться по асфальту. В пресс-службе добавили, существует более безопасная диагностика магистралей. Например, с помощью роботов. Но робот может только определить трещину стенки трубы. А повреждение будет более заметно только при разрушающем контроле. И тогда его можно оперативно устранить.

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Напомним, очередные опрессовки в Екатеринбурге начались вчера, 12 августа. Они затянутся на четыре дня. Если вы обнаружили течь на трубах теплосетей, то позвоните по любому из этих телефонов:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005);
Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18;
Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , опрессовки, горячая вода, авария, гейзер
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