Екатеринбург возглавил топ-40 городов России по версии Ильи Варламова

Вместе с Екатеринбургом в десятку лучших (всего блогер выделил 40 городов) попали Казань, Севастополь, Воронеж, Псков, Красноярск, Выборг, Хабаровск, Оренбург и Сочи.

Кроме того, Илья Варламов рассказал, где он не хотел бы жить. И в этом списке в первую десятку вошли Альметьевск, Сургут, Магас, Иваново, Тюмень, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

Четыре года назад Екатеринбург занимал десятое место в личном рейтинге российских городов Варламова. «Архитектура конструктивизма, приятный центр, отличный аэропорт», — хвалил город блогер. В 2018 году урбанист оценивал города, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу. Столица Урала расположилась на второй строчке, уступив Казани.