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Екатеринбург возглавил топ-40 городов России по версии Ильи Варламова

08:57, 13 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Блогер отметил, что уральская столица становится лучше с каждым годом.

Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова. Блогер отдал уральской столице пальму первенства и отметил, что город становится лучше с каждым годом. Варламов объяснил в Live Journal, почему Екатеринбург хорошеет:

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Федорченко, Троянова, Сальников, Пулинович, Денежкина, Сигарев, Ермолова и Богаев — о переезде.

А все потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернет себе прямые выборы мэра.

Илья Варламов
блогер

Вместе с Екатеринбургом в десятку лучших (всего блогер выделил 40 городов) попали Казань, Севастополь, Воронеж, Псков, Красноярск, Выборг, Хабаровск, Оренбург и Сочи.

Кроме того, Илья Варламов рассказал, где он не хотел бы жить. И в этом списке в первую десятку вошли Альметьевск, Сургут, Магас, Иваново, Тюмень, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

Четыре года назад Екатеринбург занимал десятое место в личном рейтинге российских городов Варламова. «Архитектура конструктивизма, приятный центр, отличный аэропорт», — хвалил город блогер. В 2018 году урбанист оценивал города, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу. Столица Урала расположилась на второй строчке, уступив Казани.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Россия, Свердловская область , блогер, рейтинг, Екатеринбург, Илья Варламов
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