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Часть проспекта Космонавтов перекроют ради трамвайной линии в Пышму

14:43, 13 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Дорога будет недоступна до 25 августа.
Компания «Свердловскавтодор» перекрыла проспект Космонавтов от дома № 204 до дома № 30 по улице Березовой, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. С сегодняшнего дня этот участок потребовался, чтобы строить трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Мы отметили на участок на карте:
Поуехавшие
Федорченко, Троянова, Сальников, Ермолова и Богаев — о переезде из Екатеринбурга
Ограничения продлятся до 25 августа.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, перекрытия, трамвай, Екатеринбург
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