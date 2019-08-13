Часть проспекта Космонавтов перекроют ради трамвайной линии в Пышму

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КомпанияСвердловскавтодор» перекрыла проспект Космонавтов от дома № 204 до дома № 30 по улице Березовойрассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. С сегодняшнего дня этот участок потребовалсячтобы строить трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.