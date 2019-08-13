Часть проспекта Космонавтов перекроют ради трамвайной линии в Пышму
14:43, 13 Август 2019
Дорога будет недоступна до 25 августа.
Компания «Свердловскавтодор» перекрыла проспект Космонавтов от дома № 204 до дома № 30 по улице Березовой, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. С сегодняшнего дня этот участок потребовался, чтобы строить трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.
Мы отметили на участок на карте:
Мы отметили на участок на карте:
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Ограничения продлятся до 25 августа.
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