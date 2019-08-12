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Вторник переплюнет понедельник по количеству осадков. Синоптики обещают сильный дождь. Берегитесь , ливневки! Одно радует: температура воздуха будет примерно такой же. В среду ожидается +22; возможны кратковременные осадки. В четверг горожан ждут +22 и чистое небо. И , наконец , в пятницу воздух прогреется до +23. Синоптики надеются , что дожди екатеринбуржцев не побеспокоят.

Температура воздуха в Екатеринбурге всю неделю будет выше 20 градусов. Такие данные предоставляет сервис Gismeteo. Такв понедельник столбики термометров покажут +23. В первый рабочий день ожидается гроза и небольшой дождь. Не забудьте дома зонтики!