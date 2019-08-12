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В Екатеринбурге всю неделю будет выше 20 градусов

08:02, 12 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Но без дождей не обойдется.
Температура воздуха в Екатеринбурге всю неделю будет выше 20 градусов. Такие данные предоставляет сервис Gismeteo. Так, в понедельник столбики термометров покажут +23. В первый рабочий день ожидается гроза и небольшой дождь. Не забудьте дома зонтики!

Вторник переплюнет понедельник по количеству осадков. Синоптики обещают сильный дождь. Берегитесь, ливневки! Одно радует: температура воздуха будет примерно такой же. В среду ожидается +22; возможны кратковременные осадки. В четверг горожан ждут +22 и чистое небо. И, наконец, в пятницу воздух прогреется до +23. Синоптики надеются, что дожди екатеринбуржцев не побеспокоят.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, дожди, лето, тепло, Екатеринбург, погода
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