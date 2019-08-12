Очередной этап опрессовок в Екатеринбурге затянется на четыре дня

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Также пройдет еще одно испытание — с 00:00 до 6:00 14 августа и в то же время 15 августа коммунальщики проверят подающие трубопроводы магистральных и распределительных сетей. В эти дни ЕТК не будет ограничивать подачу горячей воды , а только понизит ее температуру до 40 градусов по Цельсию. Если у вас ее все-таки отключили , значит это УК ( или ТСЖ) перестраховывается и ограничивает воду из соображений безопасности.





Если вы обнаружили течь на трубах теплосетей , то позвоните по любому из этих телефонов:



Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 ( 222-3-005) Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18 Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21

Следующей ночью в Екатеринбурге начнется третий этап опрессовок. С 23:00 12 августа до 7:00 13 августа ЕТК ограничит подачу горячей водырассказали ЕТВ в пресс-службе компании. За это время энергетики проверят квартальные и распределительные сети.