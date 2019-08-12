На фейерверк в День города Екатеринбурга потратят 3,4 миллиона

Администрация Екатеринбурга потратит 3,4 миллиона рублей на салют в День города. Из этих денег 2,5 миллиона выделят на высотный фейерверк, оставшиеся средства — на парковый салют, пишут в документах на сайте госзакупок. Оба фейерверка начнутся 17 августа в 22:30, но первый продлится десять минут, второй — пять. Их будут запускать в акватории Исети у набережной стадиона «Динамо».

Конкурс на запуск фейерверков выиграла компания «Арт Салют». Она же запускала яркие залпы в День города-2017. Названия салютных выстрелов звучат необычно: трещащие цветы ивы, зеленые кометы, синяя хризантема, золотая волна, кольцо Сатурна и прочее.

В этом году салют сильно подешевел. Год назад, когда Екатеринбург праздновал 295-летие, на шоу потратили 5,1 миллиона рублей.