В Екатеринбурге открыли мост, связывающий ЖБИ и центр города
18:29, 11 Август 2019
Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов назвал досрочно выполненный ремонт подарком к грядущему дню рождения Екатеринбурга.
Наконец-то горожане этого дождались. В Екатеринбурге в полную силу заработал мост на Малышева, который начали ремонтировать с 21 мая. И тогда с первых же дней дорожных работ ЖБИ превратился в район, буквально отрезанный от города. Всем, кому нужно было попасть в центр Екатеринбурга, ежедневно приходилось преодолевать ад уличных пробок. А сейчас стало легче.
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«Досрочный подарок к дню города. Открыли движение по мосту на Малышева. Так конечно ещё много работы, но больше перекрытия на нем не будет!» — прокомментировал открытие моста в фейсбуке вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Напомним, что первоначально дорожники, проводящие ремонт, планировали открыть мост 16 сентября. Потом сроки сдвинулись на 17 августа — день города. Но удалось завершить основные работы даже раньше.
Сейчас автомобили могу передвигаться по обеим сторонам моста.
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