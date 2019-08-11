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В Екатеринбурге открыли мост, связывающий ЖБИ и центр города

18:29, 11 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов назвал досрочно выполненный ремонт подарком к грядущему дню рождения Екатеринбурга.

Наконец-то горожане этого дождались. В Екатеринбурге в полную силу заработал мост на Малышева, который начали ремонтировать с 21 мая. И тогда с первых же дней дорожных работ ЖБИ превратился в район, буквально отрезанный от города. Всем, кому нужно было попасть в центр Екатеринбурга, ежедневно приходилось преодолевать ад уличных пробок. А сейчас стало легче.

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«Досрочный подарок к дню города. Открыли движение по мосту на Малышева. Так конечно ещё много работы, но больше перекрытия на нем не будет!» — прокомментировал открытие моста в фейсбуке вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Напомним, что первоначально дорожники, проводящие ремонт, планировали открыть мост 16 сентября. Потом сроки сдвинулись на 17 августа — день города. Но удалось завершить основные работы даже раньше.

Сейчас автомобили могу передвигаться по обеим сторонам моста.



Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, мост на Малышева, город
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