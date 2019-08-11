В Екатеринбурге открыли мост, связывающий ЖБИ и центр города

Наконец-то горожане этого дождались. В Екатеринбурге в полную силу заработал мост на Малышева, который начали ремонтировать с 21 мая. И тогда с первых же дней дорожных работ ЖБИ превратился в район, буквально отрезанный от города. Всем, кому нужно было попасть в центр Екатеринбурга, ежедневно приходилось преодолевать ад уличных пробок. А сейчас стало легче.