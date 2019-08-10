В Академическом к Универсиаде построят теннисный центр
12:07, 10 Август 2019
В развивающемся микрорайоне также появится административный квартал.
Академический район обзаведется административно-культурным центром к Универсиаде 2023 года. Так, построят дворец дзюдо, академию тенниса, общежитие на 2,5 тысячи мест и крупный административный квартал. Об этом ЕТВ рассказали в мэрии Екатеринбурга по итогам объезда Ленинского района мэром Александром Высокинским.
Кроме того, в Академическом запустят высокоскоростную электричку, которая свяжет микрорайон с Визом-Правобережным, и трамвайную линию протяженностью в десять километров.
ЕТВ разбирался, что может дать Екатеринбургу Универсиада. Почитайте.
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