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В Академическом к Универсиаде построят теннисный центр

12:07, 10 Август 2019
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Фото: екатеринбург.рф
В развивающемся микрорайоне также появится административный квартал.

Академический район обзаведется административно-культурным центром к Универсиаде 2023 года. Так, построят дворец дзюдо, академию тенниса, общежитие на 2,5 тысячи мест и крупный административный квартал. Об этом ЕТВ рассказали в мэрии Екатеринбурга по итогам объезда Ленинского района мэром Александром Высокинским.

Кроме того, в Академическом запустят высокоскоростную электричку, которая свяжет микрорайон с Визом-Правобережным, и трамвайную линию протяженностью в десять километров.

ЕТВ разбирался, что может дать Екатеринбургу Универсиада. Почитайте.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Ожиданиада-2023, академия тенниса, Универсиада 2023 года, Универсиада, Академический, Александр Высокинский
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