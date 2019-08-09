В Кировском районе Екатеринбурга обрежут сотни деревьев за 1,4 млн

Администрация Екатеринбурга заплатит 1,4 миллиона рублей тому, кто обрежет деревья в Кировском районе города. Аукцион появился на сайте госзакупок. Подрядчику придется выполнить несколько видов работ. Ему нужно сделать омолаживающую обрезку 60 деревьев с применением автовышки, снести 30 аварийных растений, обрезать скелетные ветви у 300 зеленых насаждений, провести формовочную обрезку 220 деревьев и 300 кустарников.

Кроме того, победитель аукциона должен очистить от поросли тысячу квадратных метров земли, распилить 20 стволов упавших деревьев и утилизировать 466 тонн порубочных остатков. Электронный аукцион проведут 23 августа.

Ранее рабочие вырубили все растения на химмашевской аллее на Грибоедова. Все это сделали в рамках благоустройства, на которое собираются потратить 13,5 миллиона рублей. На аллее обновят пешеходные дорожки, скамейки, посадят сирень, злаки, клены и яблони.