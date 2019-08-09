Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Кировском районе Екатеринбурга обрежут сотни деревьев за 1,4 млн

10:59, 09 Август 2019
32040645218_c5d3115564_k.jpg
Фото: flickr
Подрядчику придется придать форму растениям и снести старые зеленые насаждения.

Администрация Екатеринбурга заплатит 1,4 миллиона рублей тому, кто обрежет деревья в Кировском районе города. Аукцион появился на сайте госзакупок. Подрядчику придется выполнить несколько видов работ. Ему нужно сделать омолаживающую обрезку 60 деревьев с применением автовышки, снести 30 аварийных растений, обрезать скелетные ветви у 300 зеленых насаждений, провести формовочную обрезку 220 деревьев и 300 кустарников.

Кроме того, победитель аукциона должен очистить от поросли тысячу квадратных метров земли, распилить 20 стволов упавших деревьев и утилизировать 466 тонн порубочных остатков. Электронный аукцион проведут 23 августа.

Ранее рабочие вырубили все растения на химмашевской аллее на Грибоедова. Все это сделали в рамках благоустройства, на которое собираются потратить 13,5 миллиона рублей. На аллее обновят пешеходные дорожки, скамейки, посадят сирень, злаки, клены и яблони.

Смерть конструктивизма
Почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Кировском районе Екатеринбурга обрежут сотни деревьев за 1,4 млн»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Европа-Азия
От Светланы Зенковой
Как нам пережить марафон Европа-Азия
09 августа в 11:00
С Андрей Уткин