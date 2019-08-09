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В Екатеринбурге из-за ремонта на Шевченко отменили троллейбус №4

09:50, 09 Август 2019
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Фото: екатеринбург.рф
ЕТК будет менять старые трубы на участке от Бажова до Луначарского до конца лета.

Улицу Шевченко в Екатеринбурге закрыли. Екатеринбургская теплосетевая компания будет менять там трубы до конца лета. Поэтому троллейбус № 4, который ходит от улицы Сулимова до станции метро «Динамо», временно отменили. Автомобилисты также не смогут ездить по улице Шевченко от Луначарского до Бажова до 1 сентября 2019 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Чтобы вы знали, где проехать нельзя, ЕТВ нарисовал для вас карту:

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Водителям предлагают объезжать закрытый участок по Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской. Не забывайте обращать внимание на установленные на время ремонта знаки и соблюдать правила дорожного движения. Планируйте маршрут заранее.

Кроме того, с 11 до 19 августа в Екатеринбурге закроют участок от Фурманова до Фрунзе по 8 Марта. Изменится схема движения 14 автобусов. Подробности читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, троллейбус, трубы, ЕТК, ремонт дорог, перекрытие улиц, Свердловская область , Екатеринбург
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