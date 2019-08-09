В Екатеринбурге из-за ремонта на Шевченко отменили троллейбус №4

Водителям предлагают объезжать закрытый участок по Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской. Не забывайте обращать внимание на установленные на время ремонта знаки и соблюдать правила дорожного движения. Планируйте маршрут заранее.

Кроме того, с 11 до 19 августа в Екатеринбурге закроют участок от Фурманова до Фрунзе по 8 Марта. Изменится схема движения 14 автобусов. Подробности читайте здесь.