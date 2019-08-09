Топ-5 новостей недели. От трусов Жиру до велошеринга

Будние дни снова пролетели как миг. Впереди насыщенные событиями выходные. Но и до этого Екатеринбург не скучал. Много странных и удивительных вещей произошло за неделю, и, если вы их пропустили, сидя на работе, мы непременно все вам расскажем. Но не сразу.

Попробуйте отгадать, какие новости зашифровал в традиционном коллаже дизайнер ЕТВ Николай Пекарский, и проверьте себя: