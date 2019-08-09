Топ-5 новостей недели. От трусов Жиру до велошеринга
Будние дни снова пролетели как миг. Впереди насыщенные событиями выходные. Но и до этого Екатеринбург не скучал. Много странных и удивительных вещей произошло за неделю, и, если вы их пропустили, сидя на работе, мы непременно все вам расскажем. Но не сразу.
Попробуйте отгадать, какие новости зашифровал в традиционном коллаже дизайнер ЕТВ Николай Пекарский, и проверьте себя:
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Бедный газон
Президент футбольного клуба «Урал» забастовал против бегунов марафона «Европа — Азия». Григорий Иванов решил, что спортсменам нельзя финишировать на «Екатеринбург Арене», ведь они испортят газон.
Чтобы возмущение звучало более убедительно, президент «Урала» пригрозил вывести на поле 500 футболистов и перекрыть вход в чашу стадиона. Кажется, угроза подействовала на организаторов. Они пообещали перенести финиш за пределы «Екатеринбург Арены».
Новая Красноармейская
Пока одни ругают топтыжек «Екатеринбург Арены», другие стелют газон на Красноармейской. Фонд «Город может» запустил народное благоустройство улиц и начал его с «квартала миллионеров». Суть идеи в том, чтобы посеять траву, установить временные скамейки, столы и посмотреть, где люди прокладывают тропинки, больше сидят и веселятся. А потом уже внести корректировки и оборудовать место под запросы горожан.
На первый эксперимент фонд пригласил всех желающих. Горожане пилили, красили, копали на Красноармейской два дня. Пришел и соучредитель «Города может» Владимир Шахрин. Он вместе с остальными взял в руки лопату и сделал новый газон. А потом еще и спел любимые песни «Чайф».
Скверный подарок
Защитники сквера у Драмтеатра могут спокойно выдохнуть. Теперь на площадке у Октябрьской площади нельзя строить храм. Инвесторы Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Козицын (УГМК) окончательно и бесповоротно отказались от участка в сквере, сделав его лучшим подарком к 300-летию Екатеринбурга. И все бы ничего, но такой подарок уже был в 1998 году. Ничего страшного, ведь все новое — это хорошо забытое старое!
Велошерингу быть
В Екатеринбурге запустили аренду двухколесного транспорта Lucky Bike. Идея проста: вы скачиваете мобильное приложение, оплачиваете поездку, берете велосипед и катаетесь. Когда вам надоест, его можно оставить на любой разрешенной парковке.
Всего по Екатеринбургу будут ездить 32 арендованных велосипеда. Приживется ли велошеринг у нас? Пока непонятно. Очень хочется верить, что люди не станут бросать двухколесный транспорт где попало или забирать его себе.
Трусы за миллион
Шорты форварда французской сборной по футболу Оливье Жиру продают в Екатеринбурге за миллион рублей. Продавцы утверждают, что они поймали летящие трусы на матче ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Чтобы покупатель не сомневался в выборе, ему пообещали видеоподтверждение. Владельцы заветных трусов не забыли также указать, что трофей не стирали. Как же не купить такое чудо всего лишь за миллион? Берите, не пожалеете!
Вот и все! Прощаемся с вами до следующей недели!