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Самолеты «Уральских авиалиний» полетят в Токио

12:38, 09 Август 2019
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Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
Авиакомпания откроет рейсы до Владивостока и Хабаровска, чтобы попасть в японскую столицу.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет летать во Владивосток и Хабаровск без пересадок на новом Airbus A320neo. О таких планах рассказал гендиректор Сергей Скуратов.

Благодаря этому «Уральские авиалинии» откроют рейсы в Токио. То есть пассажиры смогут летать в столицу Японии с одной пересадкой. Сергей Скуратов заявил, что компания получит пять новых самолетов Airbus до конца 2019 года.

В новом Airbus A320neo, которые сегодня презентовали в Кольцово, есть восемь мест в бизнес-классе и 168 в экономе. Расход топлива у него снижен на 20%, а дальность полета увеличена.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, рейс, Екатеринбург, Япония, Токио
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