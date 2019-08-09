Самолеты «Уральских авиалиний» полетят в Токио

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет летать во Владивосток и Хабаровск без пересадок на новом Airbus A320neo. О таких планах рассказал гендиректор Сергей Скуратов.

Благодаря этому «Уральские авиалинии» откроют рейсы в Токио. То есть пассажиры смогут летать в столицу Японии с одной пересадкой. Сергей Скуратов заявил, что компания получит пять новых самолетов Airbus до конца 2019 года.

В новом Airbus A320neo, которые сегодня презентовали в Кольцово, есть восемь мест в бизнес-классе и 168 в экономе. Расход топлива у него снижен на 20%, а дальность полета увеличена.