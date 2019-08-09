Главная «ЕТВ»НовостиГород

Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа

16:03, 09 Август 2019
554eb4087d10f0940e18a3ee6e83365d_900x.jpg
Фото: Владимир Задумин / екатеринбург.рф
Екатеринбуржцам будет доступна сторона дороги, которая ведет из Академического в центр города.

Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа. Речь идет только о том отрезке, который ведет из Академического в центр Екатеринбурга, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. В оба направления транспорт сможет ходить с октября. А полностью двухуровневую развязку сдадут в 2021 году.

Напомним, реконструкция развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной началась в октябре 2018 года. Рабочие убрали деревья вдоль кольца и перенесли коммуникации домов по Серафимы Дерябиной. На ремонт развязки потратят 540 миллионов рублей. Это позволит улучшить транспортную доступность в Академическом микрорайоне.

Смерть конструктивизма
Почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , развязка, Объездная, ремонт дорог, Администрация Екатеринбурга
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия
Как нам пережить марафон Европа-Азия
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Европа-Азия
От Светланы Зенковой
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.