Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа
16:03, 09 Август 2019
Екатеринбуржцам будет доступна сторона дороги, которая ведет из Академического в центр города.
Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа. Речь идет только о том отрезке, который ведет из Академического в центр Екатеринбурга, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. В оба направления транспорт сможет ходить с октября. А полностью двухуровневую развязку сдадут в 2021 году.
Напомним, реконструкция развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной началась в октябре 2018 года. Рабочие убрали деревья вдоль кольца и перенесли коммуникации домов по Серафимы Дерябиной. На ремонт развязки потратят 540 миллионов рублей. Это позволит улучшить транспортную доступность в Академическом микрорайоне.
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