Часть развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной откроют 20 августа. Речь идет только о том отрезке, который ведет из Академического в центр Екатеринбурга, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. В оба направления транспорт сможет ходить с октября. А полностью двухуровневую развязку сдадут в 2021 году.

Напомним, реконструкция развязки на Серафимы Дерябиной — Объездной началась в октябре 2018 года. Рабочие убрали деревья вдоль кольца и перенесли коммуникации домов по Серафимы Дерябиной. На ремонт развязки потратят 540 миллионов рублей. Это позволит улучшить транспортную доступность в Академическом микрорайоне.