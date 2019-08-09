На Вайнера пройдет ярмарка легкой промышленности
18:41, 09 Август 2019
Екатеринбуржцы смогут приобрести товары из 21 региона России.
На улице Вайнера в Екатеринбурге 12 августа пройдет всероссийская ярмарка легкой промышленности. Жители города смогут купить товары, представленные 40 предприятиями из 21 региона России, — одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы.
Ярмарка проходит с 2017 года при поддержке Минпромторга России. Торговые дни были организованы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже, Краснодаре, отметили в мэрии Екатеринбурга.
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