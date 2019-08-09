На Вайнера пройдет ярмарка легкой промышленности

Ярмарка проходит с 2017 года при поддержке Минпромторга России. Торговые дни были организованы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже, Краснодаре, отметили в мэрии Екатеринбурга.