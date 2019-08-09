На площади 1905 года поставят «умную» остановку
18:07, 09 Август 2019
Бесплатный wi-fi, мультимедийное табло и камеры наблюдения прилагаются.
На площади 1905 года появится «умная» остановка. Она будет оборудована мультимедийной информационной панелью, благодаря которой пассажиры смогут узнать, когда прибывает транспорт.
Кроме того, «умную» остановку оснастят бесплатным wi-fi и камерами видеонаблюдения. С 15 августа она расположится напротив торгового центра «Пассаж», рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Остановку перенесут за перекресток проспект Ленина — улица Вайнера.
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