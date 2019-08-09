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Фильм уральского продюсера взял главный приз фестиваля в Выборге

13:14, 09 Август 2019
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Фото: kino.mail.ru
Игорь Мишин отметил, что картина «Смерть нам к лицу» снята за небольшие деньги.
Фильм «Смерть нам к лицу» получил Гран-при Выборгского кинофестиваля и приз лучшим продюсерам, среди которых есть екатеринбургский медиаменджер и основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин. У себя на Facebook он написал, что фильм, снятый на мобильные телефоны и за небольшие деньги, конкурировал с картинами, у которых большие бюджеты.

«Все-таки деньги не все решают, если хочется рассказать честную трогательную человечную историю, да еще с юмором, несмотря ни на что», — отметил Игорь Мишин.

«Смерть нам к лицу» — это история молодых влюбленных, которые недавно поженились и попали в круговорот серьезных проблем и несчастий, откуда они пытаются с юмором выбраться. Фильм снимался на iPhone, в том числе и самими актерами.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, кинофестиваль, фильм, продюсер, Игорь Мишин, смерть нам к лицу, Игорь Мишин
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