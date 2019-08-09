Фильм уральского продюсера взял главный приз фестиваля в Выборге

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« Все-таки деньги не все решают , если хочется рассказать честную трогательную человечную историю , да еще с юмором , несмотря ни на что», — отметил Игорь Мишин.







« Смерть нам к лицу» — это история молодых влюбленных , которые недавно поженились и попали в круговорот серьезных проблем и несчастий , откуда они пытаются с юмором выбраться. Фильм снимался на iPhone, в том числе и самими актерами.

ФильмСмерть нам к лицу» получил Гран-при Выборгского кинофестиваля и приз лучшим продюсерамсреди которых есть екатеринбургский медиаменджер и основательЧетвертого канала» Игорь Мишин. У себя на Facebook он написалчто фильмснятый на мобильные телефоны и за небольшие деньгиконкурировал с картинамиу которых большие бюджеты.