Екатеринбург впишут в вечность серебром по стеклу

«Эта технология просуществовала не больше десяти лет. Потом ее вытеснил метод фотопечати на бумаге. И Екатеринбург в отличие от Парижа и Нью-Йорка на амбротипы не попал. Просто не успел. Мы решили восполнить такой пробел. Этим летом мы сделаем 30 снимков. В планах на будущее довести число амбротипов до трех сотен, завершив миссию к трехсотлетнему юбилею города», — рассказал один из авторов проекта «30(0) в отражениях. Амбротипы Екатеринбурга» Артемий Захаров.

На создание передвижной лаборатории по технологиям 20 века у авторов проекта ушло два года. Весь процесс создания условно можно разделить на три стадии. Сначала фотограф Ираида Арсова покалывает стекло коллоидным раствором, потом уединяется в фотокабинке, нанося на платину необходимую для фиксации химию. Когда пластина готова, ее помещают в камеру, стоящую на треноге. Фотограф Тимур Сафиуллин устанавливает выдержку и, скрывшись за шторкой, активирует процесс светопередачи изображения на стекло.