Екатеринбург впишут в вечность серебром по стеклу
Сегодня героиней проекта «30(0) в отражениях. Амбротипы Екатеринбурга» стала жемчужина конструктивизма — Белая Башня. Художники засняли культовый для города объект, используя метод, который 170 лет назад разработал скульптор Фредерик Скотт Арчер. Чтобы получить отображение реальности на стекле, этот изобретатель использовал смесь нитроцеллюлозы, спирта, эфира и азотнокислого серебра. Готовые пластины стали называть амбротипами. Именно благодаря этой технологии до нас дошли реальные виды улиц Парижа и Нью-Йорка 1849 года, реалистичные портреты королевы Виктории и Авраама Линкольна, а также первая визуальная документалистика Крымской войны — репортаж из 360 снимков.
«Эта технология просуществовала не больше десяти лет. Потом ее вытеснил метод фотопечати на бумаге. И Екатеринбург в отличие от Парижа и Нью-Йорка на амбротипы не попал. Просто не успел. Мы решили восполнить такой пробел. Этим летом мы сделаем 30 снимков. В планах на будущее довести число амбротипов до трех сотен, завершив миссию к трехсотлетнему юбилею города», — рассказал один из авторов проекта «30(0) в отражениях. Амбротипы Екатеринбурга» Артемий Захаров.
На создание передвижной лаборатории по технологиям 20 века у авторов проекта ушло два года. Весь процесс создания условно можно разделить на три стадии. Сначала фотограф Ираида Арсова покалывает стекло коллоидным раствором, потом уединяется в фотокабинке, нанося на платину необходимую для фиксации химию. Когда пластина готова, ее помещают в камеру, стоящую на треноге. Фотограф Тимур Сафиуллин устанавливает выдержку и, скрывшись за шторкой, активирует процесс светопередачи изображения на стекло.
«Выдержка зависит от погоды и освещения. Наш рекорд — 8 минут, когда мы пробовали снимать пианино, стоящее в подвале. Но сегодня светло, поэтому для съемки Белой башни можно обойтись и тремя минутами», — поясняет фотограф Тимур Сафиуллин.
Авторы проекта подчеркивают, что изготовление амбротипов — экстремальный процесс, который 80% человек контролировать не в состоянии. Получится или не получится амбротип — каждый раз загадка. На процесс влияет все и даже чуть-чуть больше. Слишком холодно или слишком жарко — брак. Раствор завели слишком давно — тоже брак. Воды в растворе мало/много — брак.
«Это такая экстремальная технология», — подчеркивает фотограф Ираида Арсова, приступая к заключительному этапу — проявке. Но на этот раз света было достаточно, раствор оказался таким, каким нужно, поэтому Белая башня на стеклянной платине проступила предельно четко.
«Уникальность процесса в том, что полученный снимок в единственном экземпляре. Это Башня, которую засняли 9 августа в 11:00. И никакая другая. Получается, что мы буквально останавливаем мгновение. Переводим его в конкретный объект, который невозможно тиражировать», — делится впечатлениями автор проекта «30(0) в отражениях. Амбротипы Екатеринбурга» Дарья Миролеева.
Первые 30 амбротипов энтузиасты технологии ХХ века планируют изготовить к этой осени. А потом проведут выставку в Ельцин Центре.
Фото на главной и в тексте: ЕТВ