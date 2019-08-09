Екатеринбург потеплеет на выходных

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А вот уже в субботу , 10 августа , станет гораздо теплее: днем ожидаются +23 , переменная облачность и ветер 4,3 метра в секунду в юго-западном направлении. К вечеру температура воздуха снизится до +18 градусов.





В воскресенье , 11 августа , погода порадует еще больше. После обедаю ожидается +26 градусов по Цельсию , ветер стихнет до 2,5 метра в секунду. Синоптики обещают небольшую облачность с утра , а к вечеру выглянет солнце. Правда , уже ночью на понедельник начнутся дожди. Но это не помешает порадоваться теплу еще пару дней.

Преждевременная осень закончится в Екатеринбурге на выходных. Сегодняв пятницу9 августабудет еще прохладно: днем синоптики обещают дожди+18 градусов и западный ветер скоростью три метра в секунду. Осадки продлятся до ночи.