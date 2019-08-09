Екатеринбург потеплеет на выходных
08:22, 09 Август 2019
Прохладная неделя завершится солнечными днями.
Преждевременная осень закончится в Екатеринбурге на выходных. Сегодня, в пятницу, 9 августа, будет еще прохладно: днем синоптики обещают дожди, +18 градусов и западный ветер скоростью три метра в секунду. Осадки продлятся до ночи.
А вот уже в субботу, 10 августа, станет гораздо теплее: днем ожидаются +23, переменная облачность и ветер 4,3 метра в секунду в юго-западном направлении. К вечеру температура воздуха снизится до +18 градусов.
В воскресенье, 11 августа, погода порадует еще больше. После обедаю ожидается +26 градусов по Цельсию, ветер стихнет до 2,5 метра в секунду. Синоптики обещают небольшую облачность с утра, а к вечеру выглянет солнце. Правда, уже ночью на понедельник начнутся дожди. Но это не помешает порадоваться теплу еще пару дней.
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