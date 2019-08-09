Дорогу на Спутников в Кольцово закрыли на месяц

Улицу Спутников в Екатеринбурге закрыли до 6 сентября. Водители не смогут проехать по участку от переулка Утреннего до улицы Авиаторов, потому что там будут прокладывать трубы, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Автомобилистам предлагают объезжать отрезок по Авиаторов, Ракетной и Утреннему переулку. ЕТВ отметил участок на карте, чтобы вы знали, куда вас не пустят на машине: