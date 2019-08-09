Дорогу на Спутников в Кольцово закрыли на месяц
15:29, 09 Август 2019
На участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов будут прокладывать трубы.
Улицу Спутников в Екатеринбурге закрыли до 6 сентября. Водители не смогут проехать по участку от переулка Утреннего до улицы Авиаторов, потому что там будут прокладывать трубы, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Автомобилистам предлагают объезжать отрезок по Авиаторов, Ракетной и Утреннему переулку. ЕТВ отметил участок на карте, чтобы вы знали, куда вас не пустят на машине:
Смерть конструктивизма
Почему умирает главное архитектурное достояние Екатеринбурга.
Также до конца лета в уральской столице перекрыли движение по улице Шевченко. Екатеринбургская теплосетевая компания заменит старые трубы на отрезке от Бажова до Луначарского. Из-за реконструкции на этом участке временно отменили троллейбус № 4.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Зрелище
Как нам пережить марафон Европа-Азия
Сумма мнений Σ
Европа-Азия
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.