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Дорогу на Спутников в Кольцово закрыли на месяц

15:29, 09 Август 2019
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Фото: екатеринбург.рф
На участке от переулка Утреннего до улицы Авиаторов будут прокладывать трубы.

Улицу Спутников в Екатеринбурге закрыли до 6 сентября. Водители не смогут проехать по участку от переулка Утреннего до улицы Авиаторов, потому что там будут прокладывать трубы, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Автомобилистам предлагают объезжать отрезок по Авиаторов, Ракетной и Утреннему переулку. ЕТВ отметил участок на карте, чтобы вы знали, куда вас не пустят на машине:

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Также до конца лета в уральской столице перекрыли движение по улице Шевченко. Екатеринбургская теплосетевая компания заменит старые трубы на отрезке от Бажова до Луначарского. Из-за реконструкции на этом участке временно отменили троллейбус № 4.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , ремонт дорог, перекроют улицы, Екатеринбург, Кольцово
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