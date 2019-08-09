В Екатеринбурге автобус №08 изменит маршрут на два месяца

Автобус № 08 изменит маршрут движения из-за ремонта на Старых Большевиков с 10 августа по 10 октября 2019 года. Общественный транспорт пойдет от остановки « Таганская» по улицам Фрезеровщиков, Шефская , Энтузиастов , Старых Большевиков и далее по обычному пути. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга , остановку « Шефская» отменят. Посмотрите , где находится ремонтируемый участок , чтобы не оказаться в тупике во время поездок по городу: