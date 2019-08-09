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В Екатеринбурге автобус №08 изменит маршрут на два месяца

17:50, 09 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Из-за ремонта на Старых Большевиков транспорт будет ездить в обход.
Автобус № 08 изменит маршрут движения из-за ремонта на Старых Большевиков с 10 августа по 10 октября 2019 года. Общественный транспорт пойдет от остановки «Таганская» по улицам Фрезеровщиков, Шефская, Энтузиастов, Старых Большевиков и далее по обычному пути. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, остановку «Шефская» отменят. Посмотрите, где находится ремонтируемый участок, чтобы не оказаться в тупике во время поездок по городу:
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Напомним, троллейбус № 4 в уральской столице тоже временно отменили. Это связано с обновлением труб на улице Шевченко. Реконструкция там продлится до сентября. Кроме того, с 11 до 19 августа в Екатеринбурге закроют участок от Фурманова до Фрунзе по 8 Марта. Изменится схема движения 14 автобусов. Подробнее о маршрутах читайте здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , автобус, ремонт дорог, схема движения, маршрут, Администрация Екатеринбурга
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