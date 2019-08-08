В Зеленой роще сломали забор

Ограждения вокруг Зеленой рощи появились в середине июля. Забор перекрыл пешеходный маршрут между Хохрякова и аллеей Дворца спорта. Изначально такие масштабные ограждения не планировались, поскольку работы собирались вести только на стадионе. Там должны сделать спортивный кластер. Администрация города объяснила, что забор необходим, чтобы люди не попали под строительную технику.

Ранее урбанист Владимир Злоказов говорил, что люди спокойно гуляют по Зеленой роще. Они убирают ограждения на дорожках и идут дальше. До этого архитектор возмущался тем, что рабочие прокладывают траншеи неаккуратно и повреждают корни деревьев, а также высказывался о сужении дорожек в парке.