В Зеленой роще сломали забор
Забор, которым огородили Зеленую рощу на время реконструкции, сломали. Фотографию снесенного забора опубликовал на странице в Facebook депутат гордумы Дмитрий Сергин. Он написал: «Ну не любит наш народ заборы. Ни в скверах, ни в рощах. Сносит все на своем пути». На снимке отчетливо видно, что ограждение из металлических листов и деревянных досок не просто отодвинули, а разрушили. Кусок дерева, который оторвали от забора, лежит на асфальте.
Ограждения вокруг Зеленой рощи появились в середине июля. Забор перекрыл пешеходный маршрут между Хохрякова и аллеей Дворца спорта. Изначально такие масштабные ограждения не планировались, поскольку работы собирались вести только на стадионе. Там должны сделать спортивный кластер. Администрация города объяснила, что забор необходим, чтобы люди не попали под строительную технику.
Ранее урбанист Владимир Злоказов говорил, что люди спокойно гуляют по Зеленой роще. Они убирают ограждения на дорожках и идут дальше. До этого архитектор возмущался тем, что рабочие прокладывают траншеи неаккуратно и повреждают корни деревьев, а также высказывался о сужении дорожек в парке.