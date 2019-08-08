В Екатеринбурге набережную Исети уберут от мусора и валежника
18:20, 08 Август 2019
В субботнике смогут поучаствовать все желающие и неравнодушные горожане.
Набережную реки Исети снова собираются почистить. Организация «Опора России» и администрация Екатеринбурга 9 августа проведут благотворительный субботник. Акция приурочена ко Дню города, сообщили в городской пресс-службе.
Около 100 специалистов клининговых компаний пройдут по Исети от Крылова о Челюскинцев и соберут мусор с валежником. Они будут одеты в специальную одежду, с бензопилами и другим инвентарем. Присоединиться к рабочим приглашают всех желающих с 9:40 до 10:00 часов на набережной Рабочей Молодежи, 50. Вопросы можно задать по телефону +7-999-566-47-68 или написать на электронную почту mausi-69@mail.ru.
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