Улицу 8 Марта в Екатеринбурге закроют из-за ремонта остановок
Трамвайные остановки на улице 8 Марта закроют на ремонт. В связи с этим дорожники оградят проезд на участке от Фурманова до Фрунзе с 22 часов 11 августа до 6 часов 19 августа. В это время рабочие обновят трамвайные светофоры, а также приподнимут посадочные площадки. Бортовой камень на пешеходных переходах, наоборот, понизят, чтобы инвалидам было удобнее передвигаться. Кроме того, подрядчик приведет в порядок тротуары, демонтирует металлические плиты и заменит их на брусчатку, обновит ограждения остановок электротранспорта. ЕТВ сделал для вас карту, чтобы вы знали, где запретят ездить:
Пока будет идти ремонт, общественный транспорт изменит маршрут. Автобусы № 011, 014, 016, 018, 019, 047, 054, 056, 50, 54, 57, 57А будут объезжать закрытый участок по улицам 8 Марта, Щорса, Степана Разина, Большакова, 8 Марта и далее по привычному пути. Маршрут № 012 частично повторит путь перечисленных выше автобусов. Он отправится по Белинского, Щорса, Степана Разина, Большакова и 8 Марта. Автобус № 083 поедет по Щорса, Степана Разина и Большакова.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из-за того, что автобусы будут объезжать ремонтируемый участок, остановки «Автовокзал» (в сторону центра), «Фрунзе» (в обоих направлениях) и «Большакова» (в направлении из центра) отменяются.
Напоминаем также, что до 12 августа автобусы № 50, 54, 57, 57А уже ходят по измененному маршруту. На участке от дома № 104 на 8 Марта до Фрунзе с 4 августа меняют дорожное покрытие.