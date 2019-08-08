Россель и Симановский открыли новую экспозицию в музее Высоцкого

Новая экспозиция открылась в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Мебель из квартиры барда, входная дверь в квартиру, рабочий блокнот, рукописные факты — все это сегодня презентовали в БЦ «Высоцкий».

В церемонии почувствовали сенатор Эдуард Россель, бизнесмен Андрей Симановский, создатель музея Андрей Гавриловский и сын Высоцкого Никита. Посмотрите, как это было:



