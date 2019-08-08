Россель и Симановский открыли новую экспозицию в музее Высоцкого
17:46, 08 Август 2019
В церемонии также поучаствовали Андрей Гавриловский и Никита Высоцкий.
Новая экспозиция открылась в музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Мебель из квартиры барда, входная дверь в квартиру, рабочий блокнот, рукописные факты — все это сегодня презентовали в БЦ «Высоцкий».
В церемонии почувствовали сенатор Эдуард Россель, бизнесмен Андрей Симановский, создатель музея Андрей Гавриловский и сын Высоцкого Никита. Посмотрите, как это было:
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К последнему юбилею Владимира Высоцкого 25 января коллекция музея пополнилась двумя новыми экспонатами. Один из них — это тетрадь Высоцкого с неопубликованными стихами, которую он потерял в 1969 году. Владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказал, что во время аукциона на него вышел молодой человек, заявивший, что его отец нашел ее на заправке 48 лет назад. Гавриловский решил, что тетрадь на самом деле была украдена, но не пошел на конфликт и купил редкий экспонат за несколько миллионов рублей. Эксперты подлинность подтвердили. Внутри тетради нашли фотографию Марины Влади.
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