Мэрия может написать заявление на «Город.PRO» за транспортную реформу

«

,

,

«





« Пока не могу заявить этого официально , но вероятность того , что мы обратимся в правоохранительные органы , очень и очень велика. Есть ощущение , что немалые бюджетные деньги фонд получил , а реального исследования транспортных потоков проведено не было», — заявил источник ЕАН.







Отметим , глава фонда « Город.PRO» Лариса Бузунова не раз заявляла , что ее компания сделала все по закону и ТЗ , документы уже проверяла прокуратура , но так и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Удалось ли мэрии найти что-то существенное в отчетах фонда , пока неизвестно.

Мэрия может написать заявление в полицию на разработчиков новой маршрутной сети — фондГород.PRO», который занимался этим по заказу предыдущей администрации Екатеринбурга в 2016 году. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источниккоторый объяснилчто сейчас завершается проверка отчетаГород.PRO». За исследование компании тогда заплатили 8,5 миллиона рублей.