Мэрия может написать заявление на «Город.PRO» за транспортную реформу
12:23, 08 Август 2019
В 2016 году организация разработала проект новой маршрутной сети, которую отвергла администрация Александра Высокинского.
Мэрия может написать заявление в полицию на разработчиков новой маршрутной сети — фонд «Город.PRO», который занимался этим по заказу предыдущей администрации Екатеринбурга в 2016 году. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, который объяснил, что сейчас завершается проверка отчета «Город.PRO». За исследование компании тогда заплатили 8,5 миллиона рублей.
«Пока не могу заявить этого официально, но вероятность того, что мы обратимся в правоохранительные органы, очень и очень велика. Есть ощущение, что немалые бюджетные деньги фонд получил, а реального исследования транспортных потоков проведено не было», — заявил источник ЕАН.
Отметим, глава фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова не раз заявляла, что ее компания сделала все по закону и ТЗ, документы уже проверяла прокуратура, но так и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Удалось ли мэрии найти что-то существенное в отчетах фонда, пока неизвестно.
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Одновременно с этим в Екатеринбурге проходит еще одно исследование пассажиропотока, которое должно стать основой для транспортной реформы, отложенной на неопределенное время. Сейчас этим занимается «Институт экономики инфраструктуры», московская компания с опытом таких исследований. На это выделили 12 миллионов рублей.
Фонд «Город.PRO» представил свой вариант маршрутной сети в 2016 году, он должен был лечь в основу транспортной реформы, которая должна была начаться с 1 июля 2017 года. Но как только о грядущих изменениях узнали горожане, начался скандал. Реформу передвинули на два года, за это время успела смениться администрация Екатеринбурга, поэтому изменения отодвинули на неопределенный срок.
ЕТВ подробно пишет о том, что происходит с городским транспортом в специальном разделе:
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