Финиш «Европы — Азии» вынесли за пределы «Екатеринбург Арены»
15:48, 08 Август 2019
Возмущение президента ФК «Урал» заставило организаторов изменить планы и скорректировать дистанцию.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что финиш марафона «Европа — Азия» пройдет вне чаши «Екатеринбург Арены». «Сохранить газон для матчей ФК „Урал“ и российской молодежки в октябре — важнее», — сказал Рапопорт.
Информацию о том, что бегуны будут финишировать, не забегая на покрытие стадиона, ЕТВ подтвердил и директор марафона Андрей Уткин.
Ранее финишная линия располагалась на территории «Екатеринбург Арены» — примерно там, где во время футбольных матчей стоят ворота. ¼ часть поля организаторы хотели обезопасить защитным покрытием. И там бегунов должны были встречать волонтеры, медики (при необходимости). Здесь бы вручались медали.
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Схема: Николай Пекарский
Андрей Уткин
директор марафона "Европа-Азия"
Сейчас финиш на всех дистанциях «Европы—Азии» будет входом на чашу стадиона. Затем бегуны по инерции пробегают по коридору под временными трибунами. Мы будем используется только 5-метровое техническое пространство вокруг поля, где во время матчей работают фотографы, работают стюарды, разминаются игроки.
Схема: Николай Пекарский
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил категорически против финиша марафона «Европа — Азия» на «Екатеринбург Арене» и пообещал вывести 500 футболистов, чтобы те перекрыли вход на поле. »Я только за марафон, но зачем в чашу забегать? Почему все имеют право топтать газон?! Не знаю, кому пришла такая идея в голову», — сказал e1.ru президент «Урала».
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятии», который организовывает «Европу — Азию», планирует потратить на проведение марафона порядка 1,8 миллионов рублей: последние два контракта на 700 тысяч были размещены только вчера, 7 августа.
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