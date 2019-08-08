Финиш «Европы — Азии» вынесли за пределы «Екатеринбург Арены»

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Информацию о том , что бегуны будут финишировать , не забегая на покрытие стадиона , ЕТВ подтвердил и директор марафона Андрей Уткин.





Ранее финишная линия располагалась на территории « Екатеринбург Арены» — примерно там , где во время футбольных матчей стоят ворота. ¼ часть поля организаторы хотели обезопасить защитным покрытием. И там бегунов должны были встречать волонтеры , медики ( при необходимости). Здесь бы вручались медали.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявилчто финиш марафонаЕвропа — Азия» пройдет вне чашиЕкатеринбург Арены»., — сказал Рапопорт.