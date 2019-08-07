Видеоблогер Давидыч проинспектировал дороги Екатеринбурга

Видеоблогер Эрик Давидович проехался по центру Екатеринбурга и остался недоволен дорогой на перекрестке Московской и Радищева, где поставлены дорожные разделители.

«Вот так ночью, короче, не увидишь и влупишься колесом. Мне кажется, это как-то неправильно», — сказал Давидыч. В то же время видеоблогер отметил, что в городе чисто. «Смотрю на мусор всегда, на дорожки. Вроде чистенько везде так в Екатеринбурге, опрятненько. Но понятно, что это центр. Я думаю, что это центр», — рассудил он на Московской к «Алатырю».

Эрик Давидович оказался в Екатеринбурге в рамках благотворительного автопробега от Москвы до Владивостока Smotra Run 2019. В уральской столице видеоблогер задержится еще на 7 августа.

На канал Давидыча на YouTube подписаны три с половиной миллиона человек. В декабре 2018 года видеолблогер вышел на свободу из тюрьмы после обвинений в мошенничестве: он отсидел два года.

