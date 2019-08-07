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В Екатеринбурге закроют еще семь участков дорог

08:15, 07 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Водителям снова придется менять свой маршрут.

Екатеринбуржцам придется объезжать еще семь участков дорог. Рабочие планируют ремонтировать теплосети и канализации. Водителям надо заранее спланировать свой маршрут, посоветовали в мэрии Екатеринбурга.

Так, ограничение уже действует на перекрестке улиц Мичурина и Тверитина — до 6 сентября. Автотранспорту предлагают объезжать по Восточной, Большакова, Мичурина. Перекрыта и Красноармейская, от парка Павлика Морозова до Декабристов и от Декабристов до дома № 92а по Красноармейской. Машинам путь закрыт до середины октября. Объезжать предлагают по Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского.

ЕТК закрыла движение по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии — до 25 сентября. Машины направляют по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской, проспекту Орджоникидзе. На этом ЕТК не останавливается: перекрытия коснутся улиц Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. Ограничения пройдут в два этапа. На первом — уже перекрыто движение по Кирова, от Колхозной до Ленина в селе Горный Щит, до 25 августа. На втором — остановят транспорт по Колхозной, от Кирова до Буденного. Работы продлятся с 15 августа по 7 октября.

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Участок на пересечении Шейнкмана и Попова рабочие перекрыли до 14 августа ради переустройства ливневки. Движение направили по улицам Московской, Малышева, Сакко и Ванцетти. Из-за прокладки канализации пришлось ограничить движение по Библиотечной от Гагарина до Мира — с 6 августа по 15 октября. И, наконец, «Атомстройкомплекс» решил заняться инженерными сетями по дублеру улицы Краснолесья от Чкалова до дома № 74 по Краснолесья. Этот участок будет закрыт до 15 октября.

Недавно ЕТВ делал фоторепортаж о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге. Рекомендуем посмотреть, если вы еще этого не сделали.
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Показываем, где не получится проехать 11 августа.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, перекрытия, ремонт дорог
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