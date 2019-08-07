В Екатеринбурге закроют еще семь участков дорог

Екатеринбуржцам придется объезжать еще семь участков дорог. Рабочие планируют ремонтировать теплосети и канализации. Водителям надо заранее спланировать свой маршрут, посоветовали в мэрии Екатеринбурга.

Так, ограничение уже действует на перекрестке улиц Мичурина и Тверитина — до 6 сентября. Автотранспорту предлагают объезжать по Восточной, Большакова, Мичурина. Перекрыта и Красноармейская, от парка Павлика Морозова до Декабристов и от Декабристов до дома № 92а по Красноармейской. Машинам путь закрыт до середины октября. Объезжать предлагают по Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского.

ЕТК закрыла движение по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии — до 25 сентября. Машины направляют по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской, проспекту Орджоникидзе. На этом ЕТК не останавливается: перекрытия коснутся улиц Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. Ограничения пройдут в два этапа. На первом — уже перекрыто движение по Кирова, от Колхозной до Ленина в селе Горный Щит, до 25 августа. На втором — остановят транспорт по Колхозной, от Кирова до Буденного. Работы продлятся с 15 августа по 7 октября.