В Екатеринбурге закроют движение по Селькоровской

Железнодорожный мост на Вторчермете в районе улиц Селькоровской и Окружной начинают ремонтировать. Из-за работ проезд придется закрыть. Ограничения будут действовать 9 , 10 , 16 , 17 , 23 и 24 августа с 20:00 до 8:00 , а также 11 , 18 и 25 августа — с 20:00 до 6:00.





Накануне стало известно, что в августе перекроют еще семь участков дорог. Рабочие планируют ремонтировать теплосети и канализации. Водителям надо заранее планировать свой маршрут.