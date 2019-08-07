В Екатеринбурге закроют движение по Селькоровской
12:07, 07 Август 2019
Рабочие будут ремонтировать мост на Вторчермете.
Железнодорожный мост на Вторчермете в районе улиц Селькоровской и Окружной начинают ремонтировать. Из-за работ проезд придется закрыть. Ограничения будут действовать 9, 10, 16, 17, 23 и 24 августа с 20:00 до 8:00, а также 11, 18 и 25 августа — с 20:00 до 6:00.
Накануне стало известно, что в августе перекроют еще семь участков дорог. Рабочие планируют ремонтировать теплосети и канализации. Водителям надо заранее планировать свой маршрут.
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