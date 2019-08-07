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В Екатеринбурге перекроют мост по улице Шевченко

13:01, 07 Август 2019
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Фото: google
В ЕТК рассказали, что водителям придется потерпеть до конца лета.

Мост на улице Шевченко закроют до конца лета. Об этом ЕТВ рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании, подчеркнув, что официального постановления главы города пока нет.

Рабочие будут реконструировать изношенные сети. «Это наша прямая обязанность. Извиняемся за причиненные временные неудобства. Но это ни какой-то злой умысел», — рассказали в ЕТК.

Накануне стало известно, что в августе перекроют еще семь участков дорог. А сегодня мы узнали о том, что закрывается движение по улице Селькоровской. ЕТВ делал фоторепортаж о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге. Рекомендуем посмотреть, если вы еще этого не сделали.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, мост на Шевченко, Екатеринбург, перекрытия
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