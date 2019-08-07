В Екатеринбурге перекроют мост по улице Шевченко

Мост на улице Шевченко закроют до конца лета. Об этом ЕТВ рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании, подчеркнув, что официального постановления главы города пока нет.

Рабочие будут реконструировать изношенные сети. «Это наша прямая обязанность. Извиняемся за причиненные временные неудобства. Но это ни какой-то злой умысел», — рассказали в ЕТК.